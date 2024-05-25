ＴＡＭＡ80年代スーパースタータムタム、運動会の応援等に。

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種類 80年代ＴＡＭＡスーパースター14インチのタムタムです。日本製希少品送料込みに変更致しました。色ナチュラル。色褪せあり。素材はバーチシエルにサウンドフォーカスリングがついております。今のタムに無い珍しい内面ミュートが付いており、ふくよかで音作りが楽しいと思います。ヘッドはレモのピンストライプとサウンドコントロール(ＣＳ)に変更しております。当時のラグは割れやすい為に何ヶ所か別のラグに交換しております。配送時には緩衝材で梱包し発送致しますが、運搬時の破損については責任を負いかねます、御了承ください。凄く古い物で傷も色褪せもあります。運動会や試合の応援などにどうでしょうか？種類···タマ種類···その他種類···トムトムアクセサリー・パーツ···その他