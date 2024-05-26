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- ポケモン産 トリプレットビート 新品未開封②
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商品詳細
ポケモンカードトリプレットビート1box新品未開封シュリンク付きポケモンセンターオンラインから届いたままダンボールも開けていない完全未開封品。個人情報のシールだけ切り取ってます。ポケモンセンターオンラインの当選品。ランダム制がある商品ですので、中身での評価はご遠慮下さい。画像の状態のまま発送します。※防湿庫に入れた上で保存してますが、素人の保管になりますので神経質な方はお控えください。ほしい画像などありましたらお気軽にコメントをおまちしております。発送後の返品は致しませんのでご了承下さい！
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