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WING　CLUB　コレクション　L〜L4　1/144
商品番号 W41026391460
商品名

WING　CLUB　コレクション　L〜L4　1/144
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

兄からの頂きものですが、自宅整理のため出品致します。1部箱にスレ裂けがありますが、本体自体の状態は悪くないと思います。外箱の裏面は該当機種に印付けをしております。詳細は写真にてご確認頂き、気になる内容については事前に質問を頂ければと思います。あくまで素人による保管ですので、完品を求められる方はご遠慮下さい。スケール...1/144
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