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【25枚限定】Topps Now 2023 レブロン\u0026ベッツ
商品番号 J50917969625
商品名

【25枚限定】Topps Now 2023 レブロン\u0026ベッツ
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 14,473 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ムーキー・ベッツMLBレブロン・ジェームズNBALebronJamesMookieBettsケースから出していない商品を取り出してお送りします。複数枚購入可能です目立つような傷や汚れはありませんが、細かな初期傷や完品であることを気にされる方のご購入はお控えください。#shoheiohtani#トップス#toppsnow#ホームランダービーオールスターレイカーズドジャースメジャーリーグロサンゼルスワールド・ベースボール・クラシックwbc大谷翔平ジャンル（スポーツ選手）野球
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