スターターセットvmax リザードン 未開封

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。ポケモンカード スターターセットvmaxリザードン未開封です。画像をご確認のうえご購入ください。箱に少し折れがありますのでご購入の際はご注意ください。自宅保管です。気になる方はご遠慮ください。細かく見たい箇所があれば画像追加させていただきます。お気軽にコメントください。おそらく渦巻きエラーではないと思います。よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/enquire594189.html
http://narcologia.ru/goods/peroration112515.html
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【SS】スターターセットVMAX「リザードン」※エラー版
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