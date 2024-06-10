［開封済み3種］ドラゴンクエストメタリックモンスターズギャラリー‼︎

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画像が全てになります。購入してからはガラスケースにて展示しておりました。大切に大切に取り扱ってはきましたが画像3枚目にあります［ドラゴン］の右後ろ足太腿部にシミが見られます。他には気になるダメージ等は見当たりません。あくまで中古品になります事をご了承の上、興味あります方どうぞご検討下さいね♪