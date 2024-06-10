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［開封済み3種］ドラゴンクエストメタリックモンスターズギャラリー‼︎
商品番号 S28387616241
商品名

［開封済み3種］ドラゴンクエストメタリックモンスターズギャラリー‼︎
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 2,166 円
在庫状況 あり

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商品詳細

画像が全てになります。購入してからはガラスケースにて展示しておりました。大切に大切に取り扱ってはきましたが画像3枚目にあります［ドラゴン］の右後ろ足太腿部にシミが見られます。他には気になるダメージ等は見当たりません。あくまで中古品になります事をご了承の上、興味あります方どうぞご検討下さいね♪
http://narcologia.ru/goods/manufacture426941.html
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