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- ［開封済み3種］ドラゴンクエストメタリックモンスターズギャラリー‼︎
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商品詳細
画像が全てになります。購入してからはガラスケースにて展示しておりました。大切に大切に取り扱ってはきましたが画像3枚目にあります［ドラゴン］の右後ろ足太腿部にシミが見られます。他には気になるダメージ等は見当たりません。あくまで中古品になります事をご了承の上、興味あります方どうぞご検討下さいね♪
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