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- 【新品】セイコー 大谷翔平 選手 ボブルヘッド フィギュア アストロン 非売品
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商品詳細
新品・非売品セイコー大谷翔平選手ボブルヘッド世界初非売品アストロン時計購入時にノベルティとして付属しました。あまり野球に興味がないため出品します。以下、メーカー商品説明---------------時計購入時ノベルティとして、毎度大好評の大谷翔平選手のボブルヘッドを“世界初”のスーツ姿で製作いたしました！※サイズ：高さ約13cm横幅約7cm※1つ1つ手作業で塗装しているため、色や形に若干の違いがある場合がございますのでご了承ください。ジャンル（スポーツ選手）···野球
http://narcologia.ru/goods/mythic140835.html
http://narcologia.ru/goods/peroration575015.html
http://narcologia.ru/goods/diamond845758.html
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