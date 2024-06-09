BETA58A 美品☆SHURE シュアー マイク☆

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商品詳細
中古で、購入し全然使わないのでお譲りいたします。細かなチェックはしていません。見ていたきありがとうございます！必ず写真や説明や記載事項を熟読し基本NCNRで、購入お願いします。発送は仕事で前後する事がございます。#SHURE#BETA58A種類···マイク
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