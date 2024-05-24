古沢岩美、裸婦、リトタイプ、版上刷サイン入、新品額付85 送料無料

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この説明欄をよくお読みになり、内容をご理解・ご納得の上、ご購入をお願い致します。コメントなし即購入OKです。古沢岩美、裸婦、厚紙、豪華高級画集の一部を額装いたしました、版上サイン入り、作品の状態は綺麗です、コピー複製では有りません。新品額付き、サイズは、約４０ｃｍ×３０ｃｍ、新品・アクリルガラス付き・マット付、ブラックの木製額です。zero専門業者にてマット合わせ、額装をいたしますのでお時間を頂きます。あくまでも観賞用の商品でございますので、説明文をご理解・ご了承の上、ご納得いただけるお客様のみのご入札をお願いいたします。送料は無料です。こちらの商品は他のサイトでも販売していますので、ご購入のタイミングよっては売り切れになっていることがございます。ご了承お願いします。多数の商品を、売り切り価格にて出品しております。お時間がございましたら、ご覧くださいませ。