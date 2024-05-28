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- 【20cm】NU:カーニバル オリビン 限定着せ替えぬいぐるみ
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商品詳細
魅力満点、とてもかわいいぬいぐるみです。【実物は3ページ目からになります。スケルトンなし。チークは付いておりません。】即購入可能。一個のみ再入荷無し❗出品している服と同捆購入場合には値下げします。防水ビニール袋に入れて、60サイズの段ボールで発送致します。新品ですが、海外製品のため、歪み、キズのところが見られる場合がございます。神経質な方は購入をお控えください。ご了承いただける方のみ購入をお願い致します。#着せ替えぬいぐるみ#ぬいの服#着せ替え服#無属性ぬいぐるみキャラクター···コミック・アニメ・ゲーム
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