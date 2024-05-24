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希少！レトロ【マイメロ　初期ぬいぐるみ】
商品番号 N94857255226
商品名

希少！レトロ【マイメロ　初期ぬいぐるみ】
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 5,704 円
在庫状況 あり

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商品詳細

製造された西暦は不明ですがかなり古いマイメロのぬいぐるみになります。自宅にて長期保管していたものですので、￼ご理解いただいた上でご購入ください。￼お店と同程度の完璧な品質や梱包等は難しいです。とても大事にしてきましたが、ぬいぐるみや人形を少しずつ減らしたく、どなたか可愛がってくださる方どうぞよろしくお願い致します(^-^)※お値下げご遠慮ください※圧縮して発送する場合がございます￼★★只今断捨離中★★同梱できる場合割引あり￼→#littleぬいぐるみおまとめ買い大歓迎です^^ご希望の方はコメントでお知らせ下さい。レトロ　希少　昭和　激レア　プレミア　当時物　懐かしい　雑貨　コレクター
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