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清水焼　平安　岩華造　高山寺　　　　　高台汲出し揃　色絵付　鳥獣戯画　煎茶
商品番号 Q73129284981
商品名

清水焼　平安　岩華造　高山寺　　　　　高台汲出し揃　色絵付　鳥獣戯画　煎茶
ブランド名 Qspare
特別価格 税込 2,772 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ…Φ7.7cm×H7.0cmたぶん購入したのが2005年前後ころだったと思います。筆跡からも五代目岩華氏の作だと思われます。薄紙はすべて外してあり、2客だけは一度使用いたしました。さすがに共箱は白木のままではありませんが、お茶碗はキレイなままです。久しぶりに箱から出して並べましたが、やっぱり美しいなぁ…と感じました。鳥獣戯画の色絵付けは、なかなか無いのではないでしょうか。種類···茶道具　京焼　岩華　汲み出し　煎茶　煎茶碗　茶器　茶碗
http://narcologia.ru/goods/stair766700.html
http://narcologia.ru/goods/navigate633430.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect441670.html
⌘ 清水焼 平安 岩華造 高山寺 高台汲出し揃 色絵付 鳥獣戯画 五客 ...
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