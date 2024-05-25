清水焼　平安　岩華造　高山寺　　　　　高台汲出し揃　色絵付　鳥獣戯画　煎茶

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商品詳細
サイズ…Φ7.7cm×H7.0cmたぶん購入したのが2005年前後ころだったと思います。筆跡からも五代目岩華氏の作だと思われます。薄紙はすべて外してあり、2客だけは一度使用いたしました。さすがに共箱は白木のままではありませんが、お茶碗はキレイなままです。久しぶりに箱から出して並べましたが、やっぱり美しいなぁ…と感じました。鳥獣戯画の色絵付けは、なかなか無いのではないでしょうか。種類···茶道具 京焼 岩華 汲み出し 煎茶 煎茶碗 茶器 茶碗
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