メザスタ　ゴージャススター

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ポケモンメザスタゴージャススタースーパースターセミコンプリートミライドン以外揃ってます(^^)コライドンホウオウリザードンルギアゼクロムレシラムラウドボーンウェーニバルマスカーニャ排出後、自宅保存していました。未使用で目立った傷はありませんが、排出時の傷はあるかもしれません。神経質な方はご遠慮下さいm(._.)m他にも多数メザスタ出品してます♪良ければご覧頂きたいです★⭐︎