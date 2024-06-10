鬼滅の刃 一番くじ B賞 憎珀天フィギュア

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商品詳細
鬼滅の刃〜襲撃〜一番くじB賞憎珀天フィギュアD賞ちょこのっこフィギュア甘露寺蜜璃セット（2点）3点セットです。新品未使用品です。店頭に並んでいた物ですので、ご理解いただける方でお願いいたします。即購入可能。お値下げは考えておりません。プチプチで梱包をして発送いたします。輸送中の破損に関しましては返品、クレーム等は責任を負いかねますのでご了承くださいませ。#鬼滅の刃#一番くじ#B賞#C賞#D賞#E賞#F賞#フィギュア#ちょこのっこフィギュア#デザインプレート#クリアポスター#バンダイ
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