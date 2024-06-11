ポケモンカードまとめ売り

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商品詳細
ポケモンカードまとめ売り207枚(rr~rrr)(数え間違いでこの枚数より多いかもしれません！)ex、V、Vstar、Vmaxカードのまとめ売りとなります。枚数が多いため、トラブル防止のため、一律プレイ用もしくはオリパ用でお願い致します。素人管理のため、完璧をお求めの方や神経質な方のご購入はお控え下さい。なお、カードの中に重複するカードが含まれております。予めご了承くださいm(__)m折れ、曲がり対策、雨濡れ防止策をして、メルカリ便で発送致します。【検索】ポケモンカードポケカタッグボルトナツメの暗示srナツメsrサポートsrプロモーションカードプロモ拡張パックvstarユニバーストリプレットビートバイオレットexスカーレットexロストアビス白熱のアルカナスターバースバトルリージョンダークファンタズマパラダイムトリガータイムゲイザースペースジャグラー仰天のボルテッカー漆黒のガイスト白銀のランスポケモンカード151ポケカまとめ売りまとめ売り
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