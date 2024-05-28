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BUMP OF CHICKEN 2012 ツアーTシャツ スティッチコラボ
商品番号 J31907507884
商品名

BUMP OF CHICKEN 2012 ツアーTシャツ スティッチコラボ
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 6,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BUMPOFCHICKEN2012年ツアー『GOLDGLIDERTOUR』グッズTシャツスティッチコラボ2色×各1枚の2枚セット！！（2枚共にＬサイズ）当時会場で購入した品です。コレクション整理の為、出品です。私のプロフィールを一読して下さい！あくまでも1度人の手に渡った品です、ご了承下さい。
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