BUMP OF CHICKEN 2012 ツアーTシャツ スティッチコラボ

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商品詳細
BUMPOFCHICKEN2012年ツアー『GOLDGLIDERTOUR』グッズTシャツスティッチコラボ2色×各1枚の2枚セット！！（2枚共にＬサイズ）当時会場で購入した品です。コレクション整理の為、出品です。私のプロフィールを一読して下さい！あくまでも1度人の手に渡った品です、ご了承下さい。
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http://narcologia.ru/goods/reboot4536.html
http://narcologia.ru/goods/recycling858214.html
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