中国書画墨 油煙101 中国 古墨 墨 大好山水 上海国廠出品 未使用 新品

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。※ご購入前に必ず、プロフィールをご確認ください。ブランド商品/アンティーク/貴重なコレクションなど、厳選した商品をお届けいたします。他にはない希少な商品が数多くございますので、ご覧ください。『安心』『安全』の発送で、購入者満足度100%『良かった』評価、100%の信頼の実績【商品説明】『中国書画墨』・3丁型【状態】新品未使用【注意事項】プロフィール欄をご確認の上ご購入をお願い致します。値下げ交渉は、ご対応できません。※悪質な場合は、ブロックさせていただきます。※送料込みへのご変更ですが、着払い時より送料が高くなる場合がございます。高額商品の場合写真やコメント等のやり取りを重ね、ご納得の上ご購入下さい。また、不安定な取引内容の評価がある方は、なるべくお取引を控えさせていただきます。すり替え防止の為、ご購入後にお客様都合でのキャンセルや返品には応じかねます。
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