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D'Addario（ダダリオ）レザーストラップ　日本未発売品
商品番号 L63040536804
商品名

D'Addario（ダダリオ）レザーストラップ　日本未発売品
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 3,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

海外で購入したダダリオのレザーストラップです。日本ではおそらく未発売のものになります。写真でわかる通り丁寧なビンテージ加工がされており、質感は素晴らしいです。ライブで1、2度使用のみで綺麗です。お値段は写真にあるロック金具(Loxx)は取り外した形でお渡しを想定してますが、必要な方はギター取り付け用のものもご用意したうえで価格調整いたします。
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