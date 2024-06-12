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YANAGISAWA SN800 ELIMONA ソプラニーノサックス
商品番号 J71770215581
商品名

YANAGISAWA SN800 ELIMONA ソプラニーノサックス
ブランド名 ヤナギサワ
特別価格 税込 55,099 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YANAGISAWASN800ELIMONASopraninoSaxophoneヤナギサワソプラニーノサックス1月中古にて購入前所有者(音楽教室講師)によると、石森管楽器で中古で購入。凹みなし。ラッカーの変色あり。コンディションは良好です。キー、タンポの隙間にも問題なし。定期的にリペアマンに見てもらっている。最後に見ていただいたのは12月。とのことです。
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YANAGISAWA SN-800 Elimona ソプラニーノ　極上
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