SCHECTER AD-V-1-FR-HR フライングVタイプ

週末限定値下げ。2023/9/18まで!!!最終値下げです。2023／9／15追記先日音出し確認済みです。タイプ···フライングVタイプSCHECTERAD-V-1-FR-HRVタイプになります。購入後あまり弾かずに保管していた商品になります。中古で購入後10回ほど弾いただけになります。10枚目のセミハードケースもお付けします。追記 メーカーはSKBになります。1枚目の写真で全てになります。素人目ですがネックの曲がりはなくフレットも8〜9割残っていると思います。ネックの調整も一度もいじっていない為調整は効くと思います。あくまで素人ですのでご理解のある方のみ購入お願いします。あまり中古市場では出回らないタイプだと思うのでこの機会に購入検討してはいかがでしょうか？手渡し希望の場合は栃木県足利市になります。3nでよろしくお願いします。



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