クラリネット　マウスピース

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商品詳細
クラリネット マウスピースリガチャーマウスピースキャップ黒マウスピースパッチを剥がした為、パッチの跡がついています。また、写真3枚目の通り、傷がついています。※他にも出品しているので、同時購入で送料分お値下げいたします。
http://narcologia.ru/goods/calling828550.html
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