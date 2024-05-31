クラリネット　マウスピース

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クラリネット マウスピースリガチャーマウスピースキャップ黒マウスピースパッチを剥がした為、パッチの跡がついています。また、写真3枚目の通り、傷がついています。※他にも出品しているので、同時購入で送料分お値下げいたします。