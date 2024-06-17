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リアルアクションジョッキーズ　武豊　フィギュア
商品番号 H89205789783
商品名

リアルアクションジョッキーズ　武豊　フィギュア
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 6,808 円
在庫状況 あり

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商品詳細

リアルアクションジョッキーズ武豊騎手　フィギュア日本ダービー初制覇のスペシャルウィークの勝負服を着たリアルな造形のフィギュアで、1,000体限定で発売された希少品と思います。購入後は暗所にて保管していました。箱に目立った痛みや色褪せ、フィギュアにも目立った汚れなどは当方判断ではないと思いますが、状態は写真にて判断願います。購入から年数が経過していますので神経質な方はご遠慮ください。サイズは、直立した状態で約３０cmです。付属品は、紛失はないと思いますが写真の物がすべてです。#武豊#武豊フィギュア#スペシャルウィーク#競馬
http://narcologia.ru/goods/smear370404.html
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