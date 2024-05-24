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ENHYPEN ジェイ トレカ64枚 特典セット
商品番号 G59323363591
商品名

ENHYPEN ジェイ トレカ64枚 特典セット
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 2,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ENHYPENジェイのトレカ　64枚と特典のセットです。枚数が多い為、スリーブ・ダンボール・防水対策にて発送させて頂きます。素人による保管、海外製品になりますので、初期傷やスレなどある場合がございます。ご理解の上ご購入いただければと存じます。即購入可・バラ売り不可・他のメンバーも同様に出品していますので、同時購入される際はお値引きいたします。お声がけください。ENHYPENイプニ　エナプ　エナイプンエンハイフン　ヒスン　ジェイ　ジェイク　ソンフン　ソヌ　ジョンウォン　ニキ　トレカセット
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