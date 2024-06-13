アイドリッシュセブン 2nd LIVE REUNION ペンライト

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商品詳細
アイドリッシュセブン2ndLIVEREUNIONペンライト#アイドリッシュセブン2ndLIVEREUNIONペンライト2本セットでお譲りします。バラ売りは考えておりませんのでご了承ください。自宅でライブDVDを視聴する際に片方のみ使用しました。もう片方は保管用として購入しています。出品時の動作確認のため、一度どちらも開封しています。ビニール袋の粘着が強いほうが未使用のものです。
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