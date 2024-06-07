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- 【動作良好】Vestax MT-4000MKⅡターンテーブル
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商品詳細
VestaxMT-4000MKⅡターンテーブル●商品状態●経年に伴う小傷はいられますが、使用に影響するようなダメージは見られておらず、まだまだご使用頂ける動作良好のお品です。動作確認済。代替えのカートリッジを使用して33回転、45回転の切り替え、ピッチの変化、CUEING動作確認しました。動作良好のお品です。Vestaxの中でもあまり見かけない希少品ですので、是非この機会にお買い求めください。写真にある物が全てとなります。よくご確認頂き、あくまで中古品である事はご理解の上ご購入ください。
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