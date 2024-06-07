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商品詳細
実家を片付け出品。どの部屋でも似合う風景画です。油絵。額も高級感ありますが、、年期が入ってます。それも、あじがあります。額にキズあります。裏には、新井とサインしてあります。8枚目の写真右上に汚れがあります。御理解ある方宜しくお願い致します。縦60センチ横68センチ厚み9センチ#風景画神経質な方は、ご遠慮下さい。15
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