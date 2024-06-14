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- 掛軸 観山『淡彩水墨山水図』絹本 掛け軸 w02212
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商品詳細
■■■商品説明■■■＜状態＞特に目立った汚れや傷みは無く、比較的良好です。(写真参照)状態は画像でご判断お願い致します。商品は画像のもので全てです。こちらは中古品になりますので、充分ご理解のうえご入札よろしくお願いします。■■■サイズ(実測)■■■全体：長さ約189cm幅約63.5cm
http://narcologia.ru/goods/approximate504220.html
http://narcologia.ru/goods/plaque449607.html
http://narcologia.ru/goods/plaque829407.html
掛軸 観山『淡彩水墨山水図』絹本 掛け軸 w02212
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絵画 （A） - 絵画/タペストリ
真作】岡本大更 画 生田花朝女 賛/芋明月画賛/掛軸☆宝船☆Z-424-
澜溪书法 公式サイト kinetiquettes.com
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掛軸 観山『淡彩水墨山水図』絹本 掛け軸 w02212
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