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- 25th デッキシールド2種\u0026ダブルデッキケース セット
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商品詳細
海外ポケモンセンター限定25thデッキシールド白、黒\u0026ダブルデッキケース下記アイテムが封入されています。・デッキシールド白65枚・デッキシールド黒65枚・ダブルデッキケース※初期傷等を気にされる方はご購入をお控えください。また海外輸入品のため外装にスレなどがみられます。#25th#デッキシールド#デッキケース
http://narcologia.ru/goods/navigate197830.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox792039.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial477116.html
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