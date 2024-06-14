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25th デッキシールド2種\u0026ダブルデッキケース セット
商品番号 V22280558279
商品名

25th デッキシールド2種\u0026ダブルデッキケース セット
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 3,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

海外ポケモンセンター限定25thデッキシールド白、黒\u0026ダブルデッキケース下記アイテムが封入されています。・デッキシールド白65枚・デッキシールド黒65枚・ダブルデッキケース※初期傷等を気にされる方はご購入をお控えください。また海外輸入品のため外装にスレなどがみられます。#25th#デッキシールド#デッキケース
http://narcologia.ru/goods/navigate197830.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox792039.html
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