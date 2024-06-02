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商品詳細
AdoのライブツアーMARSでゲットしたFC会員限定おみくじです。とてもレアな狂。Adoちゃん直筆プリント入りです。ファイルに入れて大切に持ち帰りましたがくじなので元々折れ皺はあります。メルカリ便のネコポスを予定していますが、ポスト投函が不安な方はプラス料金でコンパクト便に変更可能です。手放すか悩んでいるので削除する可能性があります。マーズ激レア非売品アド
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