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Global Series Bacchus BJM-70Bジャズマスター
商品番号 U93546237596
商品名

Global Series Bacchus BJM-70Bジャズマスター
ブランド名 フェンダー
特別価格 税込 19,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タイプ···ジャズマスタータイプ暫く使っていなかった為ネックがやや反り気味です。フレットは6.5〜7.5割の残りと思います。アームは付属しますがバズストッパーは付属しませんのでご了承下さい。1年半くらい使用していましたが、その後数年感使用せず押し入れにしまっておりましたので全体的に使用感が御座います。
http://narcologia.ru/goods/ordering266579.html
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