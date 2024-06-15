Global Series Bacchus BJM-70Bジャズマスター

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BJM-70B BLK (Bacchus / バッカス) エレキギター

タイプ···ジャズマスタータイプ暫く使っていなかった為ネックがやや反り気味です。フレットは6.5〜7.5割の残りと思います。アームは付属しますがバズストッパーは付属しませんのでご了承下さい。1年半くらい使用していましたが、その後数年感使用せず押し入れにしまっておりましたので全体的に使用感が御座います。