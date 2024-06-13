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- 古伊万里 富貴長春 染錦 山水鶴文 大皿飾皿 直径約55.5㎝ D R5084B
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商品詳細
大きさ 高さ約１３．３cm 幅約５５．５cm画像９枚目のところに白い物が付着しています。皿立ては商品には含まれません。こちらの商品は、送料は別途必要となります。大きな商品のため、メルカリ便では発送いたしません。都合上、ヤマト運輸「着払い」となります。まだ梱包しておりませんが、およそ180サイズとなります。ヤマト運輸以外での発送はできません。ご了承の上、ご購入下さい。尚、土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。
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