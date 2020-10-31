値下げ【恋愛、婚活、仲人】必須！！ハートグラム　箱付き　新品　マニュアル付き

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ハートグラムとマニュアル付きハートグラムとは藤田サトシさんが考案した25枚のカードです。これにより恋愛・恋活・婚活・結婚だけではない収入・健康・就活・転職の診断をすることができる１．コミュニケーション改善に使います人間は人との共同生活において、成長します。家族間、夫婦間、兄弟間、友達間、ビジネス上の関係などです。そこで起きる問題の理由を知ることで、心の葛藤を無くします。２．結婚相談所・仲人さんが使います結婚したい男女を面接する時に使うことで、その方の個性がわかります。５つのタイプの強弱において、性格として表れるものです。結婚の成約率が高まります。納得して結婚するため結婚後の離婚率が下がります。ベストなパートナー選びができるということです。 例えば、イベント会場などで、貴方の恋愛・ビジネス占います。と言う新規のお客様開拓も可能となります。３．カウンセリングのツールの一つとして使います ハートグラムは、自らの選択する結果が、個性となる。と言うことです。つまり、１時間以上のヒアリング時間を費やすより、５分のハートグラムの方が、ラポールを築けてしまうのです。占い師のお客様呼び込みツールに使います・恋愛に興味のある方・婚活、婚活に興味のある方・結婚に興味のある方・相性に興味のある方・収入アップに興味のある方・夢や希望をかなえたい方・健康に興味のある方・就活に興味のある方・転職に興味のある方・仕事に悩みがある方・タロット（タロットカード）、オラクルカード、四柱推命に興味がある方・占いや星座、マヤ暦のような誕生日に興味がある方・深層心理、潜在意識を活用したい方・人事、採用採用に興味のあるハートグラム #タロットカード#お見合い #仲人#占い #恋活 #タロット#オラクルカード #恋愛 #婚活 #占い鑑定#鑑定 #デート #モテない #セラピスト #婚活カウンセラー #西洋占星術#数秘 #易経 #手相 #ルーン #ルノルマンカード #婚活コーチ#星座 #誕生日 #マヤ暦 #四柱推命 #出会い #マッチングアプリ #彼氏 #彼女 #ペアーズ #タップル #tapple#with#tinder#東カレデート #IBJ#結婚 #結婚相談所 #仲人 #結婚カウンセラー#彼女募集 #お付き合い