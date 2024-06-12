ポケモンカードsr以上まとめ売り

種類···ポケモンカード(ポケカ)自引き、オリパで獲得したものです。被ったので出品します。バイウールーV（SSR）エンテイV（SAR）ヤレユータンV（SR）ドラピオンV（SR）コノヨザルex（SR）アーボックex（SR）ピジョットex（SR）コライドンex（SR）フシギバナex（SR）✖️2スパーク（SR）ジンダイ（SR）サカキのカリスマ（SR）ジニア（SR）デンボク（SR）ローズ（SR）ザクロ（SR）ウォロ（SR）マサキの転送（SR）✖️220枚まとめ売り