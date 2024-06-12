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ポケモンカードsr以上まとめ売り
商品番号 I42989883676
商品名

ポケモンカードsr以上まとめ売り
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 3,288 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···ポケモンカード(ポケカ)自引き、オリパで獲得したものです。被ったので出品します。バイウールーV（SSR）エンテイV（SAR）ヤレユータンV（SR）ドラピオンV（SR）コノヨザルex（SR）アーボックex（SR）ピジョットex（SR）コライドンex（SR）フシギバナex（SR）✖️2スパーク（SR）ジンダイ（SR）サカキのカリスマ（SR）ジニア（SR）デンボク（SR）ローズ（SR）ザクロ（SR）ウォロ（SR）マサキの転送（SR）✖️220枚まとめ売り
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