FMR Audio RNLA500

【期間限定値下げ中！！】10/3までFMRAUDIORNLA500/ReallyNiceLevelingAmplifierForAPI500series機材入れ替えに伴い出品いたします。使用頻度は低いですが一年ほど使用していました。出品直前まで不具合等は起きていません。比較的綺麗な状態だと思いますが、あくまで中古品ということをご理解の上ご購入をお願いいたします。種類...エフェクター・プロセッサー・レコーディング・500モジュール



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