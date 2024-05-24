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レア　パティ＆ジミー　マスコット　70年代
商品番号 D96657096944
商品名

レア　パティ＆ジミー　マスコット　70年代
ブランド名 サンリオ
特別価格 税込 5,329 円
在庫状況 あり

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商品詳細

70年代にサンリオショップで頂いた貴重品です。劣化もせずに残ってます。おはじき、ボタン、ヨーヨー、バッジ、チャームがあります。パティのペンダントを一緒に出品していましたが、分けて出品します。注意、最初に掲載したシールは、別に出品します。パティ＆ジミー、好きな方宜しくお願い致します。長期缶にての保存品ですが、美品です。宜しくお願い致します。ノークレームノーリターンでお願い致します。
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