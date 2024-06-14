ポケモンカード　ポピー　SAR

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ポケモンカードポピーSAR黒煙の支配者画像の通りです。パックを開けて即スリーブに入れました。綺麗ですがあくまでプレイ用ということでお願い致します。発送の際は水濡れ対策と折れ防止対策を致します。よろしくお願いいたします