太鼓の達人　マイバチ　公式　新品未開封　朱

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こちらは太鼓の達人よりバンダイナムコ公式が出しているマイバチになります。バチの種類は全3種類になります。－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－公式マイバチ 朱・特徴 他のバチに比べて短く作られており、お子様におすすめとなっております。また某金達人の方もこのバチを愛用しております。・木材ビーチ・長さ35㎝－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－公式マイバチ 蒼・特徴長くて低反発な素材になっており、太鼓の達人が上手い人が特に愛用しているバチになっております。・木材メイプル・長さ38㎝－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－公式マイバチ 山吹・特徴長くて高反発な素材になっており、他の2種類に比べて連打がとても入れやすいバチになります。連打をとにかく入れたい方におすすめの商品になります。・木材ビーチ・長さ38㎝－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－全て新品未使用品になります。また現在人気商品の為、公式では売り切れのものになります。再生産もされるようですが数が無く、即完売の商品になります。太鼓の達人 マイバチ公式マイバチドラムスティック公式マイバチ 朱公式マイバチ 蒼公式マイバチ 山吹