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epiphone EB-0 SGベース
商品番号 V47221617048
商品名

epiphone EB-0 SGベース
ブランド名 エピフォン
特別価格 税込 7,473 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エピフォンのSGベース、EB-0です。動作確認済み。音詰まりなし。ガリなし。ネック調整に出しました。少々日焼けのような色褪せの部分が見受けられますが、プレイングに支障はありません。そのままプチプチに包み、段ボールで発送するので、ガリや音が出ない以外の状態を理由にした返品は自重いただきますようお願いします種類···エレキベースepiphoneエピフォンGibsonギブソン値下げ交渉はおやめください
http://narcologia.ru/goods/mythic933135.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce733655.html
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