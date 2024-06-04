ELMO 未開封ドックフード✩送料無料

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商品詳細
フードの種類···総合栄養食ペットの種類···犬フードの特徴···ドライタイプ◾︎ELMOリッチインチキン宅配タイプ購入金額：11,000円前後800g×3袋3kg×1袋◾︎賞味期限25.03.20カリカリのドックフードです✩細身の愛犬には量が多かったので未開封出品いたします。よろしくお願いします!!
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