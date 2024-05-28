★【未開栓】シャトー・ラ・フルール 1986　サンテミリオン★

【商品詳細】★シャトー・ラ・フルール1986 古酒 Saint-EmillionGrandCru★あのシャトー・ペトリュスのクリスチャン・ムエックス氏が醸造していた、サンテミリオン・グラン・クリュ1986年シャトーリリースの古酒です。■友人に譲っていただいた後、ワインセラーにて保管しておりました。■コルクの状態や中身（風味）等保証出来かねます。上記をご了承の上、入札をご検討下さい。■長期保管によるボトルのキズ・汚れ・液漏れ・ラベルの傷み■目減り・オリなどがある場合がございます。■ノークレームノーリターンでお願いいたします。※未開栓となります。※ラベルに傷がございます。※細かく状態を気にされる方、神経質な方はご入札ご遠慮願います。掲載写真をご確認頂き、商品内容・状態をご理解の上、ご入札をお願い致します。#シャトーラフルール#クリスチャン・ムエックス#ペトリュス#サンテミリオン#1986