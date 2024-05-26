【サイズ変更】754045 床52爬虫類ケージ ゲージ

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★床の深さ52㎜【サイズ】横75㎝縦40㎝奥行45㎝(約)床深さ5㎝程【標準仕様】♦ガラス スライドドア♦アルミレール♦防水床♦金網、蓋♦ライト付け木♦通気口♦配線穴※全て込みのお値段です。 不要なものはお伝えください^^【主な材質】・OSB合板・防水床(パネコート橙色)【窓口】・ガラス板 2枚・アルミレール(シルバー色)【天板】・天板、取り外し可能・蓋あり・金網サイズ(暖突Ｌサイズ取付ＯＫ) 44×26㎝固定(使用可能な面積) ※金網の位置変更可能です ※上記サイズ以外ご相談ください！【通気口、配線穴】・通気口 直径9～12㎜ 両側面4×4の24個・配線穴 直径32㎜ 両側面上部奥※柔軟にご対応します^^【ライト付け木】通常、天井２本(ケージ端から10㎝ほど) 又はお好きな場所※画像は見本です。※オーダーもあります※※受注生産 ★土日祝日を除き製作日数5～7日 土日も出荷は致します^^※木製、ハンドメイドでございます。木材特有の反りや微妙なズレはご了承ください#リクガメ#レオパ#フトアゴ#ハリネズミ#爬虫類ケージ#小動物ケージ#飼育ゲージ