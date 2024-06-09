ELMOリッチインチキン成犬用

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商品詳細
フードの種類···総合栄養食ペットの種類···犬フードの特徴···ドライタイプ総重量···5.4キロ800グラム✖️3ヶ3キロ✖️1ヶ賞味期限25.3.13定期便で購入しましたが、うちの子はアレルギーがあり食べることができなくなってしまいました。よろしくお願いします。
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