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ELMOリッチインチキン成犬用
商品番号 V22791628479
商品名

ELMOリッチインチキン成犬用
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 1,850 円
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商品詳細

フードの種類···総合栄養食ペットの種類···犬フードの特徴···ドライタイプ総重量···5.4キロ800グラム✖️3ヶ3キロ✖️1ヶ賞味期限25.3.13定期便で購入しましたが、うちの子はアレルギーがあり食べることができなくなってしまいました。よろしくお願いします。
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