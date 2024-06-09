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新品　未使用　分離型ペットカート　ペットキャリー　黒　ブラック　4輪　小型犬　猫
商品番号 X11375748560
商品名

新品　未使用　分離型ペットカート　ペットキャリー　黒　ブラック　4輪　小型犬　猫
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 2,565 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用の美品になります。撮影のため一度組み立てしましたが、目立った傷や汚れはありません。説明書付き、動作確認済み、スムーズに作動します。あくまで自宅保管品のため、ご了承頂ける方のみご購入ください。ノークレームノーリターンでお願いいたします。写真にてご確認よろしくお願いいたします。値下げ交渉可です。よろしくお願いします。サイズ(タイヤ込み)高さ　約96cm横　約46cm縦　約65cmカゴ大きさ縦約30cm横約55cm
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