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ユニクロマメクロゴウチ エアリズムブラトップ キャミソール黒
商品番号 Q63903470507
商品名

ユニクロマメクロゴウチ エアリズムブラトップ キャミソール黒
ブランド名 ユニクロ
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

UNIQLO×マメクロゴウチ　エアリズムブラキャミソール2021年XSサイズ　ブラック・美しいカットライン、華奢なストラップなどこだわりのデザイン・カップは取り外し不可デザイン...無地タグはどちらも外した状態です。1枚は着用1回、1枚は未使用になります。(どちらが未使用かの区別がつかなくなってしまいました)ゆうパケットポスト専用箱で発送予定です。カップ部分が少々圧迫されてしまうのでご了承ください。#マメクロ#mame#マメクロゴウチ#mamekurogouchi#キャミソール
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