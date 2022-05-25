ユニクロマメクロゴウチ エアリズムブラトップ キャミソール黒

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UNIQLO×マメクロゴウチ エアリズムブラキャミソール2021年XSサイズ ブラック・美しいカットライン、華奢なストラップなどこだわりのデザイン・カップは取り外し不可デザイン...無地タグはどちらも外した状態です。1枚は着用1回、1枚は未使用になります。(どちらが未使用かの区別がつかなくなってしまいました)ゆうパケットポスト専用箱で発送予定です。カップ部分が少々圧迫されてしまうのでご了承ください。#マメクロ#mame#マメクロゴウチ#mamekurogouchi#キャミソール