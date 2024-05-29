【大幅セール中】ドルモア　ポロシャツ　ブラック　50サイズ

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商品詳細
値下げ交渉OK！お気軽にお申し付け下さい。■■■■■■■■■■■■■■■■フォロー割引実施中❗️詳細はプロフィールから■■■■■■■■■■■■■■■■----------------------------------▼ブランドDRUMOHR▼状態新品未使用 タグ付き▼定価（税込）¥42,900▼サイズ表記サイズ：肩幅：約30ｃｍ袖丈：約24ｃｍ身幅：約52ｃｍ着丈：約67ｃｍ※素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい。▼配送方法購入後1日～2日後に迅速丁寧に発送させて頂きます。----------------------------------■保管状態について・アレルギー無し・ペット無し・タバコ無し#ドルモア#DRUMOHR#WeWear管理番号：AAA00498
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