STUSSY シャドーマン ロゴ Tシャツ

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商品詳細
柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···Uネック平置き着丈70cm肩幅47cm素人採寸なので多少の誤差はご了承ください。中古品、自宅保管ご理解頂ける方のみご購入お願い致します。#STUSSY#Tシャツ#シャドーマン#ロゴTシャツ
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