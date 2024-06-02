⭐︎【天然】アクアマリン バングル 22.3g

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人気商品につき、ご購入前必ずコメントをお願い致します。天然なアクアマリンのバングルです。内径：56.4mm幅：7mm重量：22.3g■石効果アクアマリンはその名の通り海の色をした宝石だが、海に投げ入れると瞬時に溶け込んでしまうと言われるほどで、その事から古いヨーロッパの船乗り達は、この石を海の力の宿ったお守りとして大切に持っていた。ブラジルのサンタマリア鉱山で採掘される深いマリンブルーの石が最高品質とされているが、現在は枯渇状態である。しかし最近では他の鉱山でもこれと同様の品質の石が採掘されており、現在ではこの深いマリンブルーの物を一般的に「サンタマリア」若しくは「サンタマリア・アフリカーナ」と呼んでいる。それ以外にも産地としてはスリランカ、マダガスカル、ロシア、パキスタン、アフガニスタン、インドなどが知られている。特殊効果として有名なものはシャトヤンシーの出るアクアマリンキャッツアイがあるが、なかなか宝石質の物が少なく非常に稀少で市場ではあまり見ない。それ故ほぼコレクターズアイテムとなっている。*********************************世界各地のレア天然石を見てね⬇︎クリックしてね#Worldstoneアクアマリン*********************************#天然石 #パワーストーン #ネックレス #リング #ピアス #ペンダント #ブレスレット #アクアマリン #サンタマリア #恋愛