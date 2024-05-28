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イヴサンローラン　大判シルクストール　ボタニカルパターン
商品番号 F80202420153
商品名

イヴサンローラン　大判シルクストール　ボタニカルパターン
ブランド名 イヴサンローラン
特別価格 税込 6,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

青山ヴィンテージ専門ショップにて購入状態Aランクの美品です。上質なシルク素材に美しいシボ加工、パッと目を引く華やかな色彩の中にも、イヴ・サンローランのエレガントさを存分に表している商品です。着用すること機会があまりなく、使っていただける方にお譲りします。サイズ　約　cm100x100シルク　シボ加工カラー···ブルー、レッド人気モデル/スカーフ···HERMESカレ(正方形)#ヴィンテージ#80’#エレガント
http://narcologia.ru/goods/assessor733703.html
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