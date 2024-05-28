イヴサンローラン　大判シルクストール　ボタニカルパターン

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商品詳細
青山ヴィンテージ専門ショップにて購入状態Aランクの美品です。上質なシルク素材に美しいシボ加工、パッと目を引く華やかな色彩の中にも、イヴ・サンローランのエレガントさを存分に表している商品です。着用すること機会があまりなく、使っていただける方にお譲りします。サイズ 約 cm100x100シルク シボ加工カラー···ブルー、レッド人気モデル/スカーフ···HERMESカレ(正方形)#ヴィンテージ#80’#エレガント
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