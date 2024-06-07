TORY BURCH トリーバーチ　キャメル　トート　アマンダ　A4収納可

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○アイテムTORYBURCHトリーバーチ キャメル トート A4収納可 ハンドバッグ トートバッグ ショルダー 肩掛けも可 デカロゴ 金ロゴ黒ブラックではありませんが、秋冬関わらずどのシーンでも合わせやすくオススメです！○サイズタテ28cmヨコ40cmマチ11.5cmハンドル50cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態目立った傷汚れはありません。内側は底に汚れが2,3箇所ありますが、外側の状態良好です◎○カラーキャメル ブラウン 茶系○素材シボ革○配送簡易包装にて発送致します。○購入先ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品○その他値下げ交渉時はご希望金額のご提示をお願いします。写真をご確認頂いた上で、ご不明な点は遠慮なくお問合せください。お気軽にコメント下さい♪230833008素材···レザー(本革)トートバッグ種類···トートバッグ特徴···A4サイズ収納可(大容量)