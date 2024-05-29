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セリーヌ/CELINEマカダム柄巾着型ショルダーバッグ
商品番号 V21369334780
商品名

セリーヌ/CELINEマカダム柄巾着型ショルダーバッグ
ブランド名 セリーヌ
特別価格 税込 5,166 円
在庫状況 あり

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商品詳細

人気のマカダム柄の巾着型ショルダーです。母から譲り受けたヴィンテージ品ですが出番がないため、出品します。ゴールドの金具部分、底部分に多少の剥げがあるのでお写真2枚目以降もご確認ください。見た目も綺麗でまだまだ使える美品ですが中古品にご理解のある方のみご購入をお願い致します。断捨離中のため他にも多数バッグ類出品してます！おまとめ購入で割引もできますのでお気軽にコメントください♩
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